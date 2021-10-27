TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay ve KDK bütçeleri görüşüldü

SAYIŞTAY Başkanı Metin Yener ve Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'na sunum yaptı. Sayıştay Başkanı Metin Yener, 2022 yılı bütçe tekliflerinin 514 milyon 385 bin TL olduğunu belirtirken, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), yetki ve sorumluluklarının artırılması taleplerinde bulundu.

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, TBMM, Sayıştay Başkanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener, Sayıştay'ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi, 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Yener, Sayıştay'ın kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarının TBMM adına denetlediğini belirterek, "Sayıştay, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemlerini yapmak, kesin hesap kanun tasarılarına genel uygunluk bildirimini vermek ve 3346 sayılı Kanun çerçevesinde kamu işletmelerinin denetimini yapmakla görevlidir" dedi.

"Resen inceleme yetkisinin KDK'ya verilmesi, KDK'nın Anayasa Mahkemesi'ne dava hakkının tanınması, savcılıklara suç duyurusunda başvuru yetkisinin bulunması ve ulusal önleme mekanizması yetkisinin Ombudsmanlığa verilmesi gerekir. KDK denetçileri ve uzmanların statüleri de geliştirilmeli."

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet