TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı

Marmara Çevresi İzleme Projesi Yöneticisi Hidrobiyolog Mehmet Levent Artüz, "Bugün kendini müsilaj olarak gösteren semptom, yarın artan bir şekilde farklı olgular olarak tekrarlanacaktır.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Çevresi İzleme Projesi Yöneticisi Hidrobiyolog Mehmet Levent Artüz, "Bugün kendini müsilaj olarak gösteren semptom, yarın artan bir şekilde farklı olgular olarak tekrarlanacaktır." dedi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı.

Yaptığı araştırmalarla ilgili Komisyona bilgi veren Artüz, Marmara Denizi genelinde müsilaj oluşumunun, günümüzde sadece kirlenme zincirinin bir halkası olduğunu söyledi.

Müsilaj oluşumunu sorun olarak algılamanın, Marmara denizinin gün geçtikçe artan bir tempoda kirletilmesinin ve buna göz yumulmasının yolunu açacağını ifade eden Artüz, "Bugün kendini müsilaj olarak gösteren semptom, yarın artan bir şekilde farklı olgular olarak tekrarlanacaktır. Müsilaj organik bir maddedir, bunun doğada mutlaka parçalanıyor olması lazımdı. Bunu parçalayacak olan da bakterilerdir. Ama Marmara Denizi'nde oksijen miktarı çok çok düşük olduğu için bu parçalanma çok yavaş oluyor. Bunu tetikleyen tek unsurda kirleticilerdir." dedi.

"Marmara Denizi'nin kirletilmesi sorunu hali hazırda tam gaz devam ediyor"

Hidrobiyolog Mehmet Levent Artüz, sorunun Marmara Denizi'nin bilerek ve isteyerek kirletilmesi olarak tanımlanabileceğini, müsilajın sadece nihai bir ürün olduğunu belirtti.

Vibrio kökenli hastalıkların, ağırlıklı sindirim sistemi yolu ile etkili olduğunu, deniz ortamında beslenme zinciri yoluyla da hızla yayılabilecek nitelikte bulunduğunu aktaran Artüz, şöyle konuştu:

"Özellikle göç mevsiminde palamut ve lüfer gibi türlerin Marmara denizini katederken enfekte olmuş istavrit gibi balıklar ile beslendiğinde hastalığı kapacaklar ve enfeksiyonu göç yolu boyunca bu mevsim Akdeniz'e, ilkbaharda Karadeniz'e taşıyabileceklerdir. Aynı şekilde Marmara kökenli enfekte olmuş balık popülasyonunun direkt olarak Ege ya da Karadeniz'e geçmesi de hastalığın yayılmasını sağlayacak unsurlardan birisidir. Yani sorun, bir müsilaj oluşumu sorunu değildir. Sorun Marmara Denizi'nin bilerek ve isteyerek kirletilmesi sorunudur. Müsilaj sadece bir nihai üründür. Marmara Denizi'nin kirletilmesi sorunu hali hazırda tam gaz devam ediyor. Müsilaj ise bu kirletme sürecinin günümüzdeki göstergesi sadece.

Dünyanın en kirli akarsularından biri olarak kabul edilen Ergene Nehri'nin kirletici unsurlarının 50 kilometre katettirilerek Tekirdağ'ın 4.5 kilometre açığında 47 metre derine deşarj edilmesi acilen durdurulmalıdır. Marmara Denizi genelinde ve boğazlarda kademeli olarak tüm atık girdileri kısa vadede ve bir program dahilinde kesilmelidir. Marmara Denizi'ni eski haline getirmenin imkanı yoktur. Ancak çevresine zarar vermeyecek seviyede bir iyileştirme mümkün olabilir. Onun için de tek şart, Marmara Denizi'ni bir alıcı ortam olarak kullanmaktan tamamen vazgeçmektir."

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Ersun Yanal Mehmet Topal Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:26:37. #1.12#