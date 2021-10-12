TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerindeki incelemelerini sürdürecek - Haberler
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TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerindeki incelemelerini sürdürecek

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerindeki incelemelerini sürdürecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığındaki toplantıda, komisyonun çalışmaları değerlendirildi.

Yurdunuseven, komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok cezaevini ziyaret ettiklerini anlattı.

Ziyaret ettikleri cezaevlerinde komisyon olarak yaptıkları tespitleri anlatan Yurdunuseven, "Bazı cezaevlerinde soğuk ve sıcak su sorunu olduğunu tespit ettik. Hukuka aykırı aramaların yapıldığı, bazı yayın organlarının yasaklandığı, muayenelerin kelepçeli yapıldığı, dilekçelerin işleme alınmadığı gibi şikayetler aldık. Bunların hepsini tespit ettik ve bu sorunları çözmeye gayret ettik." dedi.

İbrahim Yurdunuseven, 19 Ekim'de Kırıkkale, 24 ve 25 Ekim'de ise Afyonkarahisar'da cezaevi ve karakol denetimleri yapacaklarını, kasımdan itibaren de Mersin ve Balıkesir'deki cezaevlerini ziyaret edeceklerini belirtti.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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