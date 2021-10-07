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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, İyi Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda önce I·YI· Parti'nin, "bazı bakanların, aile şirketleri aracılığıyla kamudan haksız kazanç elde ettiklerine dair iddialara" ilişkin grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle, kabinede görev yapacak bakanların TBMM üyesi olma zorunluluğunun ortadan kalktığını anımsattı.

Bazı bakanlar ve bakanlıklarla ilgili medyaya iddiaların yansıdığını ifade eden Öztürk, "Demokrasi ile yönetilen birçok ülkede en küçük bir nüfuz ticareti emaresi bile olsa istifa, görevden alma ve hesap verme mekanizması anında devreye girmektedir. Ancak ülkemizde son dönemlerde bu usullerin herhangi birine başvurulmadığı gibi, kendi şirketinden başında bulunduğu bakanlığa satış yapan bakana, görevden giderken teşekkür edilmekte, açıkça Kamu İhale Kanunu'na aykırı yapılan bu işlem ve bu işlemi yapanlar hakkında da soruşturma açılmamaktadır." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise İYİ Parti'nin grup önerisinde, gazete haberler indeki iddialara yer verildiğini belirterek, "Kimin elinde bilgi ve belge varsa bunları yargıya teslim etmesi gerekir. Tamamen hayali, gerçek dışı, mahkemeler tarafından kabul edilmemiş hususları tekrar ederek gerçekleri saptırmayın." dedi.

HDP'nin "6-8 Ekim olayları"na ilişkin grup önerisi üzerine partisi adına konuşan Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, bu olaylara ilişkin defalarca araştırma önergesi vermelerine rağmen Mecliste kabul edilmediğini söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, HDP'nin çağrılarıyla şiddete dönüşen olayların başladığını, 6-8 Ekim olaylarında yüzlerce kamu binası ile araçların tahrip edildiğini, onlarca vatandaşın yaralandığını, Yasin Börü'nün ise hayatını kaybettiğini anımsattı. Tunç, bu olayların yargı kararlarıyla açıklığa kavuşacağını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilemedi.

Daha sonra CHP'nin, "gübre fiyatlarındaki artışı" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, artan girdi maliyetleri karşısında çiftçilerin kara kara düşündüğünü, gübre fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttığını belirtti. Çiftçinin desteklenmediğini öne süren Kayan, "Çiftçilerimizin elinden topraklarını alıp, yabancılara satıp döviz elde etmek istiyorsunuz. Bu insafsızlıktır." diye konuştu.

CHP'nin grup önerisi üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, 12 Ekim Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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