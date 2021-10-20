TBMM Genel Kurulu toplandı

BURDUR (AA) - Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç "Van depremi ve süregelen sorunlar", Tbmm İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker "Burdur'un sorunları", AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay "Mevlid-i Nebi Haftası" hakkında gündem dışı birer konuşma yaptı.

HDP'li Sarısaç, Van'da Ekim 2011'de meydana gelen depremin üzerinden 10 yıl geçtiğini, depremde 644 can kaybı yaşandığını ve yüzlerce yurttaşın yaralandığını dile getirdi. İktidarın, Van'daki yerel yönetimleri depreme yönelik çözüm süreçlerine dahil etmemesi nedeniyle sorunların devam ettiğini öne süren Sarısaç, depremin ardından TOKİ'nin bölgede konut inşa etmesinin de halkın barınma sorununu çözmediğini savundu.

CHP'li Göker, salgın döneminde Burdur'da 12 bin esnafın yaklaşık yarısına hibe desteği sağlandığını, Türkiye'de olduğu gibi bu şehirdeki esnafın da kaderine terk edildiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin neden olduğunu iddia ettiği ayrımcı politikaların Burdur'da da görüldüğünü savunan Göker, Burdur'da yaşanan bazı sorunları sıralayarak, bunların çözülmesini istedi.

AK Parti'li Atalay, diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed'in birincil görevinin "öğretmenlik" olduğunu, Müslümanlara, kendisinin de yaşamı boyunca tercih ettiği şekilde "sade olmayı" öğrettiğini söyledi. Hz. Muhammed'in hadisleri ve yaşamından örnekler aktaran Atalay, O'nun, bütün Müslümanların iki elin parmakları gibi eşit olduğunu ve imtiyazlı olmaktan sakınmayı öğrettiğini; ırkçılığı cahilliğin eseri olarak tanımladığını; adaletten asla ödün vermediğini ve her vesileyle barışı önerdiğini kaydetti. Atalay, Hz. Muhammed'in, aynı zamanda merhametin ve sevginin önemine işaret ettiğini vurgulayarak, Mevlid-i Nebi haftasını kutladı.