TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulu toplandı

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

BURDUR (AA) - Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç "Van depremi ve süregelen sorunlar", Tbmm İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker "Burdur'un sorunları", AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay "Mevlid-i Nebi Haftası" hakkında gündem dışı birer konuşma yaptı.

HDP'li Sarısaç, Van'da Ekim 2011'de meydana gelen depremin üzerinden 10 yıl geçtiğini, depremde 644 can kaybı yaşandığını ve yüzlerce yurttaşın yaralandığını dile getirdi. İktidarın, Van'daki yerel yönetimleri depreme yönelik çözüm süreçlerine dahil etmemesi nedeniyle sorunların devam ettiğini öne süren Sarısaç, depremin ardından TOKİ'nin bölgede konut inşa etmesinin de halkın barınma sorununu çözmediğini savundu.

CHP'li Göker, salgın döneminde Burdur'da 12 bin esnafın yaklaşık yarısına hibe desteği sağlandığını, Türkiye'de olduğu gibi bu şehirdeki esnafın da kaderine terk edildiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin neden olduğunu iddia ettiği ayrımcı politikaların Burdur'da da görüldüğünü savunan Göker, Burdur'da yaşanan bazı sorunları sıralayarak, bunların çözülmesini istedi.

AK Parti'li Atalay, diğer peygamberler gibi Hz. Muhammed'in birincil görevinin "öğretmenlik" olduğunu, Müslümanlara, kendisinin de yaşamı boyunca tercih ettiği şekilde "sade olmayı" öğrettiğini söyledi. Hz. Muhammed'in hadisleri ve yaşamından örnekler aktaran Atalay, O'nun, bütün Müslümanların iki elin parmakları gibi eşit olduğunu ve imtiyazlı olmaktan sakınmayı öğrettiğini; ırkçılığı cahilliğin eseri olarak tanımladığını; adaletten asla ödün vermediğini ve her vesileyle barışı önerdiğini kaydetti. Atalay, Hz. Muhammed'in, aynı zamanda merhametin ve sevginin önemine işaret ettiğini vurgulayarak, Mevlid-i Nebi haftasını kutladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Son Dakika | İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

İhracatçılara yatırım ve üretim teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de

Yurt dışına asker gönderme tezkereleri TBMM'de
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title