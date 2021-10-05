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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nda, özel gündemle yapılan açılış toplantısının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında ilk kez bir araya geldi.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nda, özel gündemle yapılan açılış toplantısının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında ilk kez bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Bilgiç, "Ülke ve milletçe hayatımızı huzur ve güven içinde idame ettirebilmemiz, bütün demokratik kurumların ve aktörlerin ortak milli hedeflerimiz ve çıkarlarımız doğrultusunda karşılıklı anlayış, hoşgörü ve dayanışma içinde olmalarına bağlıdır." dedi.

İnsanlık ve dünyanın, Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, küresel ısınma, bölgesel çatışmalar ve iç savaşlar, artan göçmen sorunları, ticaret savaşları, radikalizm, terör, yabancı düşmanlığı gibi bir dizi küresel sınamayla karşı karşıya olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Öte yandan emperyalist yapılar az gelişmiş coğrafyalarda yaşayan mazlum milletlere karşı yürüttüğü ahlaki temelden yoksun çıkar odaklı politikalarını sürdürmektedir. Bütün bu küresel sorunlara ilave olarak çok hassas uluslararası dengelerin hakim olduğu ve sürekli krizlere ve çatışmalara gebe bir coğrafyada bulunduğumuz düşünüldüğünde, ülkemizin devleti ve milletiyle bir bütün olarak kenetlenmesinin önemi daha da artmaktadır.

Meclis çalışmalarımızı, milli birlik ve bütünlük temelinde ve ayrıca yüce milletimizin gözünün sürekli üzerimizde olduğunun bilinciyle sürdürmemiz gerekmektedir. Bu noktada bizlere düşen en önemli görev ülkemizin bütün sorunlarına bu yüce çatı altında çözüm bulunabileceği güven ve inancını vatandaşlarımıza verebilmektir.

Bu yeni yasama yılında da 1876'dan bu tarafa gelen parlamento geleneğimize, yine 1946'dan bu tarafa devam eden çok partili demokratik tecrübemize yakışır bir tavırla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İfade ve fikir özgürlüğünü, hoşgörüyü, karşılıklı diyaloğu kendimize rehber alarak engin parlamenter demokrasi geleneğimizi daha da ileri taşıma imkanına sahip olacağız."

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletvekillerinin yaz dönemi çalışmalarının değerlendirilmesi ve Meclisin 27. Dönem 5. Yasama Yılı faaliyetleri"; CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan "İstanbul Avcılar İlçesi Tahtakale Mahallesi İmar durumu ile ilgili yaşanan sorunlar" ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, "Ağrı'nın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Öte yandan, milletvekilleri, Genel Kurulda yenilenen elektronik oylama ve yoklama sistemini bugün ilk kez kullandılar. Yenilenen sistemle ilgili masalara kullanım kılavuzu koyuldu.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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