AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine sözde demokrasi vurgusu yaparak müdahale etme hadsizliğini gösteren büyükelçilerin açıklamaları kabul edilemez." dedi.

Tbmm Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ticaret Bakanlığının, yeni tip koronavirüs salgınının başından bu yılın haziran ayına kadar 112 bin 710 esnafın kepenk kapattığını açıkladığını belirtti.

Esnafın borç altında ezildiğini ve gereken desteği göremediğini ifade eden Dervişoğlu, "Kapanan dükkanlar bir daha açılamamakta, açık dükkanlar iş yapamamaktadır. Esnaf aylardır borç içerisinde ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Döviz kuruna bağlı olarak ürüne zam geldikçe fiyatlar artmakta, satın alma gücü azalmakta, dolayısıyla da işler düşmektedir." diye konuştu.

Salgın sürecinde esnafa verilen desteğin yetersiz kaldığını, verilen kredilerin ise esnafı uzun vadede borçlandırdığını ifade eden Dervişoğlu. "Hükümet, holdinglerin milyarlarca vergi borcunu tek kalemde silerken esnafa yapılan yardımlar noktasında yetersiz kalmıştır. Saray çevresi zenginleşirken 112 bin 710 esnaf artık evine ekmek götürememe tehlikesi ile karşı karşıyadır." görüşünü dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Türkiye'nin yargısal alanına telkin ve tavsiye adı altında yapılan açıklamaları hadsiz bulduklarını vurgulayan Bülbül, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle Türk milleti adına hüküm verir. Egemenliğimize karşı diplomatik teamüllere, anayasamıza ve müttefiklik anlayışlarına asla sığmayan bu tür müdahale girişimlerini Gazi Meclis'imizden en sert şekilde kınıyoruz." dedi.

Bülbül, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü de kutladı.

"AİHM kararlarının da bir an önce uygulamalarını talep ediyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise büyükelçilerin yaptığı açıklamaya "Yargıya müdahale etmeyin." şeklinde tepkilerin gösterildiğini anımsatarak, "Adalet Bakanı ya da İletişim Başkanı ya da İçişleri Bakanı sert tepki gösteriyor da AİHM kararlarının neden uygulanmadığını da bir açıklasınlar. Bu konuda aynaya bakmalarını öneriyoruz. AİHM kararlarını da bir an önce uygulamalarını talep ediyoruz. Bu bizim kişisel görüşümüz olmanın ötesinde hukukun gereğidir." ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız mucize yaratmaya çalışıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, muhtarların hem devletin hem de milletin temsilcisi olduğunu vurguladı.

Muhtarların özlük hakları, birlikleri, odaları, personel çalıştıracak imkanları olmadığını ancak icra dairesinden seçim kuruluna kadar herkesin tüm iletişimi muhtarlar üzerinden yürüttüğünü anlatan Altay, "Muhtarlarımız kıt kaynaklarla mucize yaratmaya çalışıyor. Demokrasi merdiveninin ilk basamağı olan muhtarlarımızın güçlenmesi, demokrasimizin de güçlenmesi demektir. Muhtarlarımızın bir kanunu yoktur. Yasama organı olarak bizler, hükümete bakmadan, icazet almadan bir an önce muhtarlarımızla ilgili yasal düzenlemeyi ortaya koymalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Altay, vefatının 18. yıl dönümünde Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andıklarını sözlerine ekledi.

"Türk milletine, devlete ve yargıya yönelik büyük bir hadsizlik"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, milli teknolojinin öncü ismi, fikirleriyle gençlere ilham kaynağı olan Özdemir Bayraktar'ın dün Hakkın rahmetine kavuştuğunu anımsattı.

Bayraktar'ın, inanmış bir insanın neleri değiştirebileceğini herkese gösterdiğini söyleyen Ünal, "Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Ünal, bazı büyükelçilerin Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine sözde demokrasi vurgusu yaparak müdahale etme hadsizliğini gösteren büyükelçilerin açıklamaları kabul edilemez. Açıklama, Türk milletine, devlete ve yargıya yönelik büyük bir hadsizliktir." diye konuştu.