TBMM'de 'Sam amca' polemiği

KASTAMONU (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( Tbmm ) 'Sam amca' polemiği yaşandı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin kaynağı olarak hidroelektrik santralini gösterdiklerini belirterek, bu konuda özür beklediklerini ifade etti. Parlamenter sistemi talep edenlerin doğrudan cumhurbaşkanı seçme hakkını vatandaştan almak istediğini söyleyen Akbaşoğlu, "Zillet ittifakı millete bu hakkı çok görmüş. Bu konuyla ilgili 84 milyon insanımızı kucaklayarak, onların demokratik talepleri başımızın üstünedir. Bu partilerin tabanlarından kopuk yöneticilerine söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın adını milletten aldığını belirterek, "Zillet yakıştırması yapıyorsan tükenmişliğinin göstergesidir. Artık bundan önce iktidara öğüt olarak verilmiş öğütleri üstümüze alırız" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, Millet İttifakı'na yönelik olarak zillet ittifakı dediğini söyleyerek, kastettiği şeyin 'Sam amcanın gölgesinde yapılan ittifak' olduğunu aktardı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akbaşoğlu'na tepki göstererek, temiz dil kullanılmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili Özel ara verilmesini isterken, CHP milletvekillerinin itirazlarından dolmayı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç genel kurula ara verdi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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