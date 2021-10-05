TBMM'de milletvekilleri parmak izi veriyor
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika
- TBMM'de milletvekilleri parmak izi veriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi kulislerinde milletvekilleri parmak izi veriyor.
- Tbmm'de milletvekilleri parmak izi veriyor
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi kulislerinde milletvekilleri parmak izi veriyor.
TBMM'de milletvekillerinin parmak izi alınıyor. TBMM Genel kurul oylamaları için milletvekillerini parmak izi alınıyor. Parmak izi veren milletvekili isterse oylamalarda parmak izi vererek kullanabilecek.