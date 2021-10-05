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TBMM'de milletvekilleri parmak izi veriyor

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TBMM'de milletvekilleri parmak izi veriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulislerinde milletvekilleri parmak izi veriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) kulislerinde milletvekilleri parmak izi veriyor.

TBMM'de milletvekillerinin parmak izi alınıyor. TBMM Genel kurul oylamaları için milletvekillerinin parmak izi alınıyor. Parmak izi veren milletvekili isterse oylamalarda parmak iziyle oyunu kullanabilecek. - ANKARA

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