TBMM'de milletvekilleri parmak izi veriyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulislerinde milletvekilleri parmak izi veriyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) kulislerinde milletvekilleri parmak izi veriyor.
TBMM'de milletvekillerinin parmak izi alınıyor. TBMM Genel kurul oylamaları için milletvekillerinin parmak izi alınıyor. Parmak izi veren milletvekili isterse oylamalarda parmak iziyle oyunu kullanabilecek. - ANKARA
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri