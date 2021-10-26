TBMM'de Irak-Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı (2)

TEZKERE, MECLİS'TEN GEÇTİ

Irak ve Suriye'ye tezkeresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Tbmm Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre; TBMM'nin TSK unsurlarının Irak ve Suriye'de bulunmasına izin veren kararı, 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl daha uzatıldı.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet