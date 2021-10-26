Tbmm'de Irak- Suriye tezkeresi görüşmeleri başladı (1)

TBMM Genel Kurulu'nda, Irak-Suriye tezkeresinin görüşmeleri başladı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Bu tezkere PKK'nın, PYD'nin, IŞİD'in ve hudutlarımızın ötesinde pusu kurup Türkiye'yi avlamaya çalışanların kabusudur. Türkiye'nin kendini koruma refleksi dünyanın en meşru hareketidir. Bu meşruiyetin TBMM tarafından tasdik edilmesi hayatidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce söz alan Adan, bugün görüşmeleri yapılacak Irak-Suriye tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere üzerine konuştu. Adan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ay yıldızın ışığını yükseltenler, TBMM'nin de kurucu kadrosu olmuşlardır. Onların emsalsiz kahramanlıkları sayesinde bu Meclis, 'Gazi' unvanı ile şereflenmiştir. TBMM, devletin kurucusu, milletin koruyucusudur. TBMM, Türk askeri ile omuz omuza vermiş, Polatlı'ya kadar ilerleyen düşmana karşı gelmiştir. Sakarya'da destan yazan ruhun arkasında bu Meclis'in Mehmetçiğe verdiği teminat vardır. Büyük Taarruz'un süvarileri dört nala hücuma kalkmışken, onların hızına hız katan güç, bu Meclis'in onlara duyduğu inançtır" dedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri başladı. Öte yandan, AK Parti, MHP, İYİ Parti, BBP ve Millet Partisi, Genel Kurul'da tezkereye 'evet' oyu kullanacağını açıklarken, CHP ve HDP ise tezkereye 'hayır' oyu vereceklerini bildirdi.

Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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