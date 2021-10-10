TBMM'de bu hafta Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek

Tbmm Genel Kurulu'nda bu hafta, ' Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

Ak Parti milletvekillerinin, 860 bin esnafı ilgilendiren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' bu hafta Genel Kurul'a gelecek. Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

Bu hafta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları da yapılacak. Genel başkanlar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021