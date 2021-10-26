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TBMM Başkanı Şentop, YÖK Başkanı Özvar ile BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, YÖK Başkanı Özvar ile BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ayrı ayrı kabul etti.

TBMM'deki kabuller, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Şentop'un Galatasaray heyetini kabulü ise başka bir tarihe ertelendi.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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