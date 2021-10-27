Tbmm Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur (2)

ELEŞTİRİ VE SORULARI YANITLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışı gezilerinde Fuat Oktay'ın vekalet etmesiyle ilgili soru üzerine, Cumhurbaşkanı'nın, yeni sisteme göre Meclis Başkanı'na vekalet vermediiğini belirterek, "Parlamenter sistemde mümkün olan bir durumdur. Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanı parlamenter sistemlerde vekalet eder ancak başkanlık sistemlerinde Meclis Başkanı'nın Başkan'a vekalet etmesi söz konusu değil. Çünkü kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistem başkanlık sistemi. Bu arada Cumhurbaşkanı'na ancak ya bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı veyahut kabinesindeki bakanlardan vekalet verdiği birisi veyahut da bazı başkanlık sistemlerinde yine bir nevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı gibi olan başbakanlar. Parlamenter sistemdeki başbakandan farklı olarak bazı yerlerde de o vekalet ediyor ama başkanlık sistemlerinin hiçbirinde de zaten yani sistemin kendi paradigmasına aykırı bir durum olduğu için böyle bir şey mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde yanlış karar verdiği yönündeki eleştirisine cevaben, "Bu konuyla ilgili meseleyi şahsileştirmek yanlış. Şahsi mesele yapmış olsam, milletvekili arkadaşlarımızın lehine yorumlardım. Ben milletvekili arkadaşlarımın dönmesi yönünde yorum tercih ettim. Gergerlioğlu ile ilgili daha önce de kesin hüküm gelmişti. İstinaf'ta kesinleşen bir hükümdü, 2018'di. Sayın Berberoğlu da aynı şekilde. Bunu bekletmişiz, çünkü konu tartışılıyordu, inceledik. Hem Gergerlioğlu hem Berberoğlu'nun yararlanabileceklerini düşündüğümüz için bekledik. Hemen okutmadım. Eğer kötü niyetli olsam niye okutmayayım, düzenlemeyi bekledim" dedi.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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