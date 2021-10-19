TBMM Başkanı Şentop, vefatının 18. yılında Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 18. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Şentop, Twitter hesabından İzzetbegoviç'in fotoğrafıyla yaptığı paylaşımında, "Bütün hayatını adalet, özgürlük ve inancı için vakfeden Aliya İzzetbegoviç'i, 18. vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Kardeş Bosna halkı ve bütün insanlık için yükselttiği meşale hiç sönmeyecek, verdiği onurlu mücadele asla unutulmayacaktır." ifadelerine yer verdi.