TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Bekmurzaev'i kabul etti Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke açısından bir milli güvenlik riski, tehdidi oluşturuyor. Bu örgüte karşı birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Şentop, Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzaev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kırgızistan heyetini, TBMM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Kırgızistan'ın, Türkiye için çok özel bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik etti. Şentop, "Allah ebediyete kadar bağımsız Kırgızistan'ı muhafaza etsin." diye konuştu.

Şentop, Kırgızistan'ın ekonomik refahı, kalkınması, büyümesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "2021'in, ayrıca Kırgızistan ile ilişkilerimizin stratejik ortaklık düzeyine ulaşmasının 10'uncu yılı. Ticaret hacmimizle ilgili de gelişmeler var. Salgın döneminde olunmasına rağmen 2021'in ilk 7 ayında ticaret hacmimiz, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 55 oranında arttı. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine inşallah en kısa sürede ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünü hatırlatan Şentop, "FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke açısından bir milli güvenlik riski, tehdidi oluşturuyor. Bu örgüte karşı birlikte mücadele etmeliyiz." mesajını verdi.

Şentop, iki ülke arasında son dönemde üst düzey ziyaretlerde önemli adımların atıldığına işaret ederek, "Ziyaretinizin de iki ülke arasında ilişkileri geliştirme yönündeki iradeyi teyit eden bir mahiyet taşıdığı kanaatindeyim. Ziyaretinizin hayırlı sonuçlar getirmesini, görüşmelerinizin faydalı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Tarihimiz ve kaderimiz aynı"

Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzaev de Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin, Türkiye olduğuna işaret ederek, iki ülkenin tarihi, kaderi, dili ve dininin aynı olduğunu söyledi.

Bekmurzaev, daha önce Türkiye'ye geldiğini ancak bakan olarak gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kabule, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Şeref Kalaycı, TBMM Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ile AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de katıldı.