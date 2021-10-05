TBMM Başkanı Şentop, İtalya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, İtalya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, İtalya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 7'nci G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak için yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği verecek.

Şentop, 7 Ekim Perşembe günü "İnsanlar, yeryüzü ve refah için parlamentolar" başlığıyla düzenlenecek P20 Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacak.

"Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak olan Şentop, İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüşecek.

P20 kapsamında "sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşacak TBMM Başkanı Şentop, daha sonra zirveye iştirak eden parlamento başkanlarıyla aile fotoğrafı çekimine katılacak.

Şentop, ziyaretinin son günü olan 8 Ekim Cuma günü P20 kapsamında "Pandemi sonrasında sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği" başlığıyla gerçekleştirilecek oturumda konuşma yapacak.

Daha sonra düşünce kuruluşu temsilcileri ile görüşecek Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, yurda dönecek.???????

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, İtalya'da G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak - Haberler
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