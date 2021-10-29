TBMM Başkanı Şentop:  Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı 29 Ekim mesajında "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında "Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü kutlu olsun" diyen Şentop, "Başta TBMM'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin kahramanlarını, bugüne kadar milletimize ve devletimize hizmet eden bütün büyüklerimizden vefat edenleri ve aziz şehitlerimizi tazimle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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