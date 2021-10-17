TBMM Başkanı Şentop: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop: "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Cezayir Meclis Başkanı'nın sözlerini tekrarlıyorum: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Cezayir Meclis Başkanı'nın sözlerini tekrarlıyorum: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz'" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961'de Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürmesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şentop, sosyal medyadan Türkçe, Fransızca ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü. Cezayir Meclis Başkanı @boughali_brahim 'nin sözlerini tekrarlıyorum: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz'" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yıllarca kaldığı Fransa'da en iyi fakültede doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı

Yıllarca kaldığı Fransa'da en iyi fakültede doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Angela Merkel Meral Akşener Şahap Kavcıoğlu
Magazin Bensu Soral Tamer Karadağlı
Spor Stefan Kuntz Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Meral Akşener Namaz Vakitleri Gazeteler Cengiz Ergün Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBMM Başkanı Şentop: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:53:28. #1.13#