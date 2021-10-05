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TBMM Başkanı Şentop, Almanya, Çin ve Nijerya'nın Milli Günü'nü kutladı

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Almanya, Çin ve Nijerya'nın Milli Günü'nü kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Nijerya'nın Milli Günü'nü kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Nijerya'nın Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schaeuble, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Zhanshu ve Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Femi Gbajabiamila'ya birer tebrik mesajı gönderdi.

Üç ülkenin de Milli Günü'nü kutlayan Şentop, mesajlarında, bu ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve parlamentolar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik temennisini dile getirdi.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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