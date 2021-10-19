TBMM Başkanı Mustafa Şentop Osman Kabala'nın serbest bırakılmasını isteyen ülkelere çağrı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında, Tbmm'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir" dedi.

Şentop, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin on ülke büyükelçisine seslendi. Şentop şunları kaydetti:

"Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın" dedi. - ANKARA

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