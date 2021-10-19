TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç'tan, bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

ANKARA (AA) - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, bazı ülkelerin Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala ile ilgili açıklamasına yönelik, "Tam anlamıyla hadsizlik, görev yaptıkları ülkenin yargısına saygısızlıktır." dedi.

Tunç, sosyal medya hesabından, ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamayı, "küstahlık" ve "hukuk tanımazlık" olarak nitelendiren Tunç, "ABD ve 9 ülkenin büyükelçilerinin yayımladıkları bildiriyle görülmekte olan bir dava hakkında görüş bildirerek, sanığın derhal serbest bırakılmasına dair çağrısı, tam anlamıyla hadsizlik, görev yaptıkları ülkenin yargısına saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Tunç, "Yargı bağımsızdır, Anayasa'ya göre, görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde bile soru sorulamaz, görüşme yapılamazken, siz yabancı diplomatlar bu hakkı nereden alıyorsunuz?" diye sordu.

Türk demokrasisine, insan haklarına 15 Temmuz 2016'da saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Saldırganların bir kısmı sizlerin ülkelerinde saklanıyorlar. Bir çağrı da ülkelerinize yapsanız; 'Suçlular iade edilsin' deseniz, biz de sizin demokrasi ve hukuka inandığınızı görsek. Gezi olayları, bir kalkışmadır, darbeyi sokakla anarşi ile gerçekleştirmek içindir. Bu ülkeye yüzlerce milyar zararı olmuştur. Sokak darbesine müsaade edilmeyince 17-25 yargı darbesine, ona da izin verilmeyince 15 Temmuz FETÖ darbesine girişilmiştir.

Türk yargısı, milletine karşı çekilen bu operasyonların hepsinde teyakkuzda olmuş, gerekli soruşturma ve kovuşturmaları ivedilikle yaparak, adına karar verdiği Türk milletinin hakkını hukukunu korumayı başarmıştır. Sizin ülkelerinizi bilmeyiz ama bizim ülkemizde yargı kimseden talimat almaz. Vesayetçiler karşısında selam duran, darbecileri değil, darbe mağdurlarını yargılayan mahkemeler eski Türkiye'de kaldı. Görev yaptığınız ülkedeki değişimi izlemekte çok geridesiniz."