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Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Politika

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ANKARA (İHA) - Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi

ANKARA - Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Taliban Hükümeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Dışişleri Bakanı Maulvi Amir Khan Muttaki başkanlığındaki üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gidiyor. Üst düzey bir IAEA heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak."

İlişkilerin iyileştirilmesi, ticaret, insani yardım, göç ve hava taşımacılığı konularında bir dizi karar değerlendirilecek.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi
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Haber: Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi - Haberler
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