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Taliban heyeti, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Taliban heyeti, Türkiye'ye geliyor

AFGANİSTAN'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacak.

AFGANİSTAN'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye'ye gelecek. Öğleden sonra Ankara'da olması beklenen heyetin, bazı Türk yetkililer ile temaslarda bulunacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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