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Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)

Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞMEDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi.

Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklama yapmasının öngörüldüğü belirtildi.

Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)

Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

 Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'de görüşmelerde bulunacak.

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