Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (3)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ve Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklama yapmasının öngörüldüğü belirtildi.