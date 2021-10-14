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Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Politika
Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (2)

TALİBAN HEYETİ ANKARA'DAAfganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

ANKARA (DHA) - TALİBAN HEYETİ ANKARA'DA

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

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Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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