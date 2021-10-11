Taliban: 'ABD ile iki gün süren görüşmeler olumlu bir havada geçti' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban: "ABD ile iki gün süren görüşmeler olumlu bir havada geçti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Taliban:

Taliban ve ABD'li heyetler arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeler, samimi bir havada geçti.

Taliban ve ABD'li heyetler arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmeler, samimi bir havada geçti.

Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada, iki gün süren görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtildi. ABD'nin insani yardım teklifinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, yerel makamların yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapacağı ancak bu yardımların politik konulardan uzak olması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Toplantıda ilgili tüm konular hakkında ayrıntılı görüşmeler yapıldı. Diplomatik ilişkilerin daha iyi bir duruma getirilmesi için çaba gösterilmelidir" ifadesine yer verildi.

Taliban'ın Afganistan'da 15 Ağustos'ta kontrolü sağlamasının ardından ABD ve Taliban heyetleri ilk kez bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9-10 Ekim tarihlerinde ABD'li kurumlararası bir heyetin, üst düzey Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İki taraf arasında samimi ve profesyonel görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, Taliban'ın sözleri kadar eylemlerinin de önemli olduğuna dikkat çekildi.

Görüşmede, ABD vatandaşları, yabancı uyruklular ve Afganların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, güvenlik ve terör endişeleri, kadın ve kız çocuklarının durumu ile insan hakları konuları ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda ayrıca ABD'nin Afgan halkına yapacağı insanı yardım da görüşüldü.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ozan Tufan Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Lewis Hamilton Devlet Bahçeli Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Taliban: 'ABD ile iki gün süren görüşmeler olumlu bir havada geçti' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:26:56. #1.11#