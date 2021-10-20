Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu Süleyman Soylu: "Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"

DİYARBAKIR (İHA) - Süleyman Soylu : "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu

Süleyman Soylu:

"Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"

Süleyman Soylu: O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor

Süleyman Soylu: O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor

Süleyman Soylu: O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor

Süleyman Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da gittiği sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da gittiği sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?

 Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine sert çıktı: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine sert çıktı: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı

 Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title