Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"

Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'nun da gittiği sergiye tepki: Hafıza Odası'nda Aybüke öğretmen de var mıydı?

Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine sert çıktı: Bu millet hiçbir şeyden korkmadı