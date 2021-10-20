Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"
Süleyman Soylu: "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu Süleyman Soylu: "Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"
DİYARBAKIR (İHA) - Süleyman Soylu : "O, 10 büyükelçiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu
Süleyman Soylu:
"Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın büyük devrimcisidir"