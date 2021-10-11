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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ortak basın açıklamasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il başkanları toplantısındaki "Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz" sözleri hakkında şunları söyledi:

"Siyasi partilerin kuruluş amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. Ülkeyi yönetme amacından vazgeçin bu sizin lehinize olur diyor. Devleti yöneten bir kişi açıkça ülkeyi yönetmekten vazgeçin, vazgeçmezseniz başınıza bela gelir diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozamayacaklar. Biz halkımızı sükunete davet ediyoruz."

"3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentoda çıkartacağız"

3600 ek gösterge hakkında da Kılıçdaroğlu, "2018'den beri söylüyorum, 3600 ek göstergeyi Erdoğan'a yaptıracağım. Sadece polislere değil, sağlık çalışanlarına, imamlara, hapishane görevlilerine 3600 ek göstergeyi vermeli. Şimdiye kadar neden yapmadın? İşi zamana bırakarak unutturmaya çalışıyor. Unutturmayacağız. 3600 ek göstergeyi mutlaka parlamentoda çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlı ise, görüşmede ülkenin içinde bulunduğu sorunları ve yeniden parlamenter sisteme geçiş konusunu görüştüklerini, dış politika ve ekonominin ise ana konu olduğunu belirtti. "Seçimden önce ittifaklar konuşulmamalı" sözlerine de açıklık getiren Karamollaoğlu, "Ben bu ifadeyi geçen seçimde de kullandım. İttifaklar seçim zamanında gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Son söylemlerimden biz ayrılıyoruz, başka bir ittifaka giriyoruz söylemleri çıkarılmamalı. Cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir sistem olduğu için geçen seçimde karşı tavır almıştık. Türkiye'de parlamenter sisteme dönüş olacaksa partilerin arasında görüşmeler olması doğaldır. Bunu hemen bir ittifakın altyapısı olarak görmeye gerek yok" dedi. - ANKARA

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Haber: SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Haberler
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