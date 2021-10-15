Sözcü Bilgiç'ten, Yeni Pazar-Kızıl Yıldız maçındaki olaylara ilişkin açıklama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yeni Pazar Spor Kulübü'nün Sırbistan Hentbol Süper Ligi'nden çekilmesine neden olan Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız arasındaki müsabakada yaşanan olaylara ilişkin, "Sporun toplumlararası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşünüyor, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız kulüpleri arasında oynanan hentbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maçta yaşanan olaylar nedeniyle Yeni Pazar Spor Kulübü'nün Sırbistan Hentbol Süper Ligi'nden çekilme kararı almasının üzüntüyle öğrenildiğini belirten Bilgiç, "Belgrad'da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor Kulüpleri arasında oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına karşı herhangi bir önlem alınmamasına ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak Yeni Pazar Spor Kulübü'nün Sırbistan Hentbol Süper Ligi'nden çekilme kararı aldığını üzüntüyle öğrendik. Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.Bilgiç, olayın sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına olan inancını ifade ederek, "Sporun toplumlararası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşünüyor, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Haber : ANKARA,

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