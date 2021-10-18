TBMM Başkanı Şentop'tan bazı büyükelçilere tepki Açıklaması - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop'tan bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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