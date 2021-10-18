TBMM Başkanı Şentop'tan bazı büyükelçilere tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."