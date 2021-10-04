Son dakika... Sandıkçı: 'Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım' - Haberler
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Son dakika... Sandıkçı: "Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Sandıkçı:

Bir son dakika haberine göre Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Canik Orman Okulu'nda çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Canik Orman Okulu'nda çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Canik Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Canik Orman Okulu'nda çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte çok sayıda çocuğun yer aldığı etkinliğe Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, Canik Doğa Sporları Sokak Hayvanları ve Gönüllüleri Derneği ile hayvansever vatandaşlar katıldı.

Programın amacının çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bugün burada hayvansever vatandaşlarımız ve çocuklarımızla birlikte güzel bir amaç için buluştuk. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayarak onların bu kültürü almasını asıl gaye edindik" şeklinde konuştu.

"Bu dünya canlı cansız tüm varlıklarıyla hepimizin. Hep birlikte yaşamımızı sürdürmeye mecburuz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yeryüzünde kurulan doğal dengeye baktığımızda görüyoruz ki burası sadece biz insanlara ait değil. Allah'ın yaratmış olduğu tüm canlılar yer yüzünde bizler gibi aynı yaşam hakkına sahip. Dilsiz olmaları onları bu haktan mahrum bırakmaya asla sebep olamaz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık ve beslenme hizmetlerine 7 gün 24 saat devam"

Canik Belediyesi olarak sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları dile getiren Başkan Sandıkçı şunları kaydetti: "Hayvanları koruma derneklerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak projeler geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmete tahsis ettiğimiz veteriner hekimi arkadaşlarımız, personellerimiz ve araçlarımızla birlikte 12 ay boyunca 7/24 bu dilsiz canlılarımızın hizmetindeler. Bu arkadaşlarımız sağlık sorunu yaşayan sokak hayvanlarımızın tedavisiyle de yakından ilgilenmektedir."

Hayvanların gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her mahalleye hayvan besleme kapları yerleştirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Düzenli kontrollerle hayvanlarımızın su ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle kış ayları beslenme hizmetine ihtiyaç duydukları dönem. Canik'te aç bir hayvan bırakmadan muhtelif bölgelere koyduğumuz beslenme kaplarıyla düzenli olarak beslenmeleri sağlanmaktadır" diye konuştu.

Çocuklarla birlikte Orman Okulu'nda bulunan hayvanların beslenmeleriyle ilgilenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Rabb'imizin bize emaneti olan can dostlarımızı korumalı, onların yaşama hakkına saygı duymalı ve onlara sevgiyle yaklaşmalıyız" dedi. - SAMSUN

Son dakika... Sandıkçı: Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım

Son dakika... Sandıkçı: Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım

Son dakika... Sandıkçı: Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım

Son dakika... Sandıkçı: Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım

Son dakika... Sandıkçı: Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Sandıkçı: 'Çocuklara hayvan sevgisi aşılayalım' - Haberler
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