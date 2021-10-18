Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum' dedi. - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi. - LUANDA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu

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