Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji alanında iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanları olduğuna inanıyorum" dedi. - LUANDA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.
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