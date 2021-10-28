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Bakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ağırladı.

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı görevini devralan Mahmut Özer'i ziyaret etti. Bakan Varank, Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanlığı görevinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Varank'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Özer, konuğu Varank'a teşekkür etti. Görüşmede organize sanayi bölgelerinde (OSB) mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar, iki bakanlığın birlikte yürüttüğü projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Bakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile bir araya geldi

Bakan Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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