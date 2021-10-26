Son dakika politika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi.
Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi. - ZENGİLAN
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