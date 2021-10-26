Son dakika politika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi hamlesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Alivey'i mest etti, öve öve bitiremedi

TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 2 yıl daha uzatıldı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine yanıt: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?