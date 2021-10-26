Son dakika politika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi. - Haberler
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Son dakika politika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan faktörü, en önemli faktörlerden biridir" dedi. - ZENGİLAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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