Son dakika politika: AK Partili Akbaşoğlu: '(Kılıçdaroğlu'nun) Söylemiyle hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı ortadadır' - Haberler
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Son dakika politika: AK Partili Akbaşoğlu: "(Kılıçdaroğlu'nun) Söylemiyle hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı ortadadır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: AK Partili Akbaşoğlu:

Son dakika politika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce de siyasi cinayetlerden bahsetmişti, akabinde uluslararası darbe ve işgal girişimi ile Türkiye karşılaşmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce de siyasi cinayetlerden bahsetmişti, akabinde uluslararası darbe ve işgal girişimi ile Türkiye karşılaşmıştı. Şu andaki söylemiyle hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı da ortadadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler yaşanabileceği' iddialarını değerlendirdi. Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun infial ve gerginlik stratejisi çerçevesinde kaotik ortam oluşturma çabası içinde olduğunu söyleyerek, "Siyasi cinayetler sözü de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce de siyasi cinayetlerden bahsetmişti, akabinde uluslararası darbe ve işgal girişimi ile Türkiye karşılaşmıştı. Şu andaki söylemiyle hangi uluslararası istihbarat ve terör örgütlerine zemin hazırlamaya çalıştığı da ortadadır. Kesinlikle şunu ifade etmek isteriz ki, milletimiz asla ve kata bu yaklaşımlara prim vermeyecektir. Türkiye istikrarlı ve güvenli biçimde demokratik seçimlerine doğru yol alacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde de herkes boyunun ölçüsünü alacaktır" dedi. - ANKARA

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