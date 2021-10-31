Son Dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı... - Haberler
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Son Dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı...

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, "Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, "Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur" dedi. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri ile peş peşe görüşme yaptı
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