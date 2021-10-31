Son Dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, "Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur" dedi. - ROMA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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