Son Dakika | İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı...
Gelen son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, "Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson G20 Liderler Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) konusunda uyarıda bulunarak, "Glasgow başarısız olursa, her şey başarısız olur" dedi. - ROMA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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