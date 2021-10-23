Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan, Mardin'e sürpriz ziyaret

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'e sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile birlikte Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaretinde Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş eşlik etti. Beraberindekilerle Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret eden ve Yeni Kızıltepespor Erkek Voleybol Takımı ile bir araya gelen Bakan Ersoy oyunculara başarılar diledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, ardından Nusaybin ilçesine geçti. Nusaybin Belediyesi personeli ile sohbet eden Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'ndan bilgi aldı. Nusaybin Tarihi Çarşısı'nı da gezen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinlediler. Ersoy, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret etti ve Başkan Ömer Özel'den çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mardin'deki ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.