Son dakika haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Türkiye'ye geliyor - Haberler
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Son dakika haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, 8-10 Ekim tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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