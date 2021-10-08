Son dakika haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Son dakika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'nın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, 8-10 Ekim tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri