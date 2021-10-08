Son dakika haberleri: Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti

Son dakika haberlerine göre Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk, bir yarışmada dereceye giren Türk bayrağı temalı resmini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye etti.

Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk, bir yarışmada dereceye giren Türk bayrağı temalı resmini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9'uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ziyaretinin ikinci gününde Ukraynalı ressam Olena Teliatnyk ile görüştü. Resmettiği Türk bayrağı temalı tablosu ile Ukrayna'da bir yarışmada dereceye giren Teliatnyk, tablosunu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na hediye etti. - LVİV

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Ukraynalı ressam dereceye girdiği Türk bayrağı tablosunu Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:46:32. #1.12#