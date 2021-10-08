Son dakika haberleri: Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov:

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, "Büyük devletler arasındaki küresel rekabetin Orta Asya için negatif sonuçlar doğurmasını istemiyoruz" dedi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Özbek medyasına verdiği röportajda büyük devletler arasındaki küresel rekabetin açık ve kararlı bir şekilde devam ettiğini ve bu çatışmanın Orta Asya bölgesinde de olduğunu üzüntüyle gördüklerini söyledi. Tarihsel olarak büyük güçlerin jeopolitik çıkarları ve gizli iddiaları ile çatışan Orta Asya devletlerinin kendi egemenliklerini ve bağımsızlıklarını güçlendirmek ve bölgede istikrarı ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri almamaları halinde büyük güçler arasındaki rekabetin Orta Asya'da gerginliğe yol açabileceğini ifade eden Kamilov, "Orta Asya sürecine dahil olan büyük güçlerin çıkarları farklıdır. Onlar bazen ortak bir noktada uzlaşır ancak bazı durumlarda çatışır. Bu çıkarlar ne kadar çeşitli olursa olsun, mevcut olduğu bir gerçek ve tarihsel, coğrafi faktörler ve küresel eğilimlerle yakından bağlantılı. Açıktır ki bu tür devletlerin emellerinin çatışması bölge ülkelerinin çıkarına değil, çünkü bazen Orta Asya devletlerine bir 'jeopolitik seçim' dayatıyorlar. ve bir tarafa yaklaşmak, başka taraf ile ilişkilerde gerginliğe yol açabiliyor" diye konuştu.

"Doğal olarak her egemen devlet, uluslararası arenada dış güçlerin çıkarları doğrultusunda değil, kendi iradesini çeşitli tarafların baskısına boyun eğdirmeden, kendi ihtiyaçları doğrultusunda özgürce hareket etmek ister ancak modern uluslararası ilişkiler sisteminde 'asimetrik ittifaklar' da istisna değildir" diyen Kamilov, Özbekistan'ın dış politikasının ulusal menfaatlerin ihlal edilmesini önlemeyi, ortaklıkla ilgilenen tüm taraflar için eşit, karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkileri sağlamayı amaçladığını vurguladı. Kamilov konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük devletler arasındaki küresel rekabetin Orta Asya için negatif sonuçlar doğurmasını istemiyoruz. Sonuçta tarihe bakarsak Afgan çatışmasının kökeninin, Soğuk Savaş dönemindeki iki siyasi sistemin küresel rekabetiyle bağlantılı olduğunu görebiliriz. Şu ya da bu konumu seçerken yalnızca belirli dış güçlerin çıkarlarını kollamaya zorlanmamalıyız. Belirli uluslararası konulardaki politikamız ve tutumumuz, öncelikle ulusal çıkarlarımızla ve aynı zamanda bölgede güvenliği ve kalkınmayı sağlama ihtiyacıyla doğrudan ilişkilidir" dedi.

Özbekistan'ın Orta Asya'nın küresel ve bölgesel güçler arasında bir rekabet alanı veya bir "sıfır toplamlı oyun" sahasına dönüşmek istemediğini kaydeden Kamilov, ülke dış politikasının temel ilke ve önceliklerinin uluslararası alanda egemenlik ve hareket özgürlüğünün sağlanması olduğunun altını çizdi. Kamilov ayrıca, "Önemli yönlerden biri, dünya siyasetindeki tüm büyük oyuncularla çok paydaşlı bir stratejik ortaklık sistemi oluşturmak ve bu temelde bağımsızlığı kaybetmeden aynı anda birkaç büyük ortakla ilişkiler geliştirmek, ulusal çıkarları ilerletmektir" ifadelerini kullandı. - TAŞKENT

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