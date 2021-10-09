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Son dakika haberleri... İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

Son dakika politika haberi... İran'da İslam Devrimi'nin ardından ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olan Ebu'l Hasan Beni Sadr, Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti.

İran'da İslam Devrimi'nin ardından ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olan Ebu'l Hasan Beni Sadr, Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti.

İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebu'l Hasan Beni Sadr'ın Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Beni Sadr'ın ölümüne ilişkin ailesinin yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir Paris'te tedavi gördüğü ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ebu'l Hasan Beni Sadr kimdir?

22 Mart 1933 yılında İran'ın Hamedan şehrinde doğan Beni Sadr, şehrin önemli alimlerinden Seyyid Nasrallah Beni Sadr'ın oğluydu. Tahran Üniversitesi'nde ekonomi ve İslam hukuku alanında ilk lisans eğitimine başlayan Beni Sadr, Şah Pehlevi rejimine karşı mücadelede öne çıkan Ulusal Cephe'nin Tahran Üniversitesi'nde temsilciydi. Üniversitede Şah rejimine karşı eylemleri nedeniyle 1963'te Fransa'ya kaçan Beni Sadr, İslam Devrimi'nin gerçekleştirilmesi ile İran'a dönmüştü. Humeyni'ye yakın olan Beni Sadr İran'daki İslam Devrimi sonrasında ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Cumhurbaşkanlığı sürecinde Humeyni ve din adamları ile ihtilafa düşen Beni Sadr, Cumhurbaşkanlığı görevinden azledildikten sonra gizlice Fransa'ya kaçmıştı. - TAHRAN

Son dakika haberleri... İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İran'ın ilk Cumhurbaşkanı Beni Sadr hayatını kaybetti

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