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Son dakika haberleri | HDP'li Çepni: "Suruç davası halkın vicdanında bitirilemez"

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | HDP'li Çepni:

Son dakika haberi: HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Suruç'ta 6 yıl önce meydana gelen canlı bomba saldırısına ilişkin davanın, vicdanlarda asla bitirilemeyeceğini ifade etti.

İZMİR (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Suruç'ta 6 yıl önce meydana gelen canlı bomba saldırısına ilişkin davanın, vicdanlarda asla bitirilemeyeceğini ifade etti.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanan gruba yönelik canlı bomba saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, sorumluların görevini yerine getirmediğini öne süren Çepni, "Biz Suruç aileleri inisiyatifi olarak, Suruç yaralıları olarak, aileleri olarak eşitlik, adalet, demokrasi mücadelesini devam ettireceğiz. Bu dava mahkeme salonlarında bitirilmeye çalışılabilir ama halkın vicdanında asla bitirilemez. Katliamda rolü olan herkes hesap verdiği koşullarda ancak bu dava bitebilir." dedi.

Çepni, "Suruç için adalet" demeye devam edeceklerini dile getirdi.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
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