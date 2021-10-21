Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile başta Afganistan ve Suriye'yle bağlantılı gelişmeler olmak üzere bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri