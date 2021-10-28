Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'"
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu, canlı yayında sürecin perde arkasını anlattı: Bavullarını toplayanlar oldu
HDP'li Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! Müdahale gecikmedi
AK Partili Dağ, Irak ve Suriye'ye asker göndermeye "hayır" diyen CHP'yi eleştirdi
Haberi Kaydet