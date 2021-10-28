Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'" - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de operasyon) Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardır; 'bir gece ansızın'" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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