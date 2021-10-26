Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'e gidecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'e gidecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'e gidecek

Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'e gidecek.

Haberi Kaydet

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım (IPA) Ulusal Koordinatörü sıfatıyla Türkiye'nin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları'na katılım anlaşmalarını imzalamak, AB Kurumları ve Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere yarın Brüksel'e gidecek.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımıyla ilgili ilk açıklama: Yanlışlarından döndüler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title