Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'e gidecek
Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'e gidecek.
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DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'e gidecek.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım (IPA) Ulusal Koordinatörü sıfatıyla Türkiye'nin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları'na katılım anlaşmalarını imzalamak, AB Kurumları ve Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere yarın Brüksel'e gidecek.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri