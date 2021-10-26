Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'e gidecek

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım (IPA) Ulusal Koordinatörü sıfatıyla Türkiye'nin Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları'na katılım anlaşmalarını imzalamak, AB Kurumları ve Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere yarın Brüksel'e gidecek.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri