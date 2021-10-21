Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Su kaynaklarının geliştirilmesi kritik hal aldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, suyu daha fazla korumak ve tasarruflu kullanmak için daha etkin politikalar uygulamakta kararlı olduklarını belirterek, "Mevcut su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, ekolojik çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması ve sürdürülebilir su politikalarının oluşturulması; iklim değişikliği etkilerinin fazlasıyla hissedildiği günümüzde daha da kritik bir hal almıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 1'inci Su Şurası'nda konuştu. Oktay, suyun dünya üzerindeki tüm canlılar için vazgeçilemez temel kaynak olduğunu belirterek, "Su, bugüne kadar uygarlıkların kurulmasını, gelişmesini ve yaşayabilmesini şekillendiren ana unsurlardan birisi. Su kaynaklarına sağlıklı ve güvenilir bir şekilde erişilebilmesi, bugün de insanlığın hayati önceliklerinden birisidir. Dünya nüfusunun giderek artmasıyla insanların suya olan talebi mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırırken, su arzı, bu talebi karşılamakta ne yazık ki yetersiz kalmaktadır" diye konuştu.

"Bu belge; medeniyetin, tarımın, gıdanın, temiz enerjinin belgesi olacaktır. Bu belgedeki ana hedefler, bu milletin su gibi aziz insanlarına umut, bu kadim topraklara bereket sunacaktır. Bu programın hemen ardından, vakit kaybetmeksizin 2019 yılında düzenlediğimiz 3'üncü Tarım Orman Şurası'nın akabinde olduğu gibi bu şurada da eylem planımızı en yakın zamanda oluşturup, takibini titizlikle yapacağız. Suyumuzu korumak, verimli kullanmak ve çocuklarımıza aldığımız emaneti içimiz rahat şekilde teslim etmek adına, belirlediğimiz projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Su şuramızda, ülkemizin sadece 21'inci yüzyıldaki su ihtiyacını değil aynı zamanda 22'nci yüzyıldaki ihtiyacı çerçevesinde planlarımızı ve alacağımız tedbirleri daha somut hale getirdik. Havza bazında su yönetiminden su verimliliğine, suya göre tarımdan taşkın ve kuraklık planlarına, iklim değişikliğinden kullanılmış suların yeniden üretime kazandırılmasına kadar suyla ilgili her konuda hazırız ve sahadayız. Tabi sadece bizim hazır olmamız yetmiyor. 84 milyon vatandaşımızın da bu yolda bizimle yürümesi, suyuna sahip çıkması, koruması ve tasarruflu kullanması gerekiyor. Hz. Mevlana'nın dediği gibi cömertlikte ve yardım etmede akan su gibi olalım ancak 'su gibi bol', 'su gibi ucuz' sözlerini bir kenara bırakıp, suyumuza da vatan gibi sarılalım."