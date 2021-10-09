Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (3)

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun 'israf' dediği, 'boş yatırım' diye sürekli kötülediği şehir hastanelerimiz, salgın sürecinde milletimizin şifa kapısı oldu. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu sağlık yatırımları, tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştü." dedi.

Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Türkiye'nin açık ara en fazla gaf yapan, en çok pot kıran siyasetçisi" olarak tanımlayan Erdoğan, burada da zirveyi kimseye bırakmadığını söyledi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptırdığı yönündeki sözlerini eleştirerek, şöyle konuştu:

"Kardeşlerim, şehir hastanelerimize alternatif olarak sunduğu Adana Sahra Hastanesi Projesi, hiç şüphesiz bu dönemin en trajikomik hadiselerinden biridir. Böyle bir hastane var mı Adana'da? Bu nasıl bir yalandır ya. 'Biz şöyle hastane yaptık' diyor. Önünü arkasını araştırmadan televizyon ekranlarına söylediği her söz gibi bu da Kılıçdaroğlu'nun ayağına dolandı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin bir yatak bir de tabeladan ibaret, koca bir hangar olduğu ortaya çıktı.

Peki bu skandal karşısında CHP Genel Başkanı, Adana'dan ve Adanalı kardeşlerimden özür diledi mi? Elbette hayır. CHP Genel Başkanı, millet canının derdindeyken tamamen hayal mahsulü projeler üzerinden umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Tabii ki hayır. Nasıl daha önceki gaflarında ve skandallarında hiç yüzü kızarmadıysa bunda da utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftira furyasına yenilerini eklemeye devam etti. Oysa Kılıçdaroğlu'nun 'israf' dediği, 'boş yatırım' diye sürekli kötülediği şehir hastanelerimiz, salgın sürecinde milletimizin şifa kapısı oldu. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu sağlık yatırımları, tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştü."

Adana Şehir Hastanesi'nde vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak bu süreçte çok önemli bir rol üstlendiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmete girdiğinden bu yana 9 buçuk milyon ayaktan muayene kabulü Adana Şehir Hastanemizde gerçekleşti. Bay Kemal, şehir hastanesi budur bu, yalanla dolanla olmaz. Gelirsin İstanbul'a, Çam ve Sakura'yı görürsün, Atatürk Havalimanı'ndakini görürsün. Aynı şekilde Anadolu yakasındakini görürsün ve bunlar, 1006 odalı iki hastane, 45 günde bunları inşa ettik. Bunların, 18'er ameliyathanesi var. ya sen bizimle aşık atabilir misin? Aynı dönemde 350 bin hastamız yatarak tedavi hizmeti alırken yine hastanemizde, Adana'yı söylüyorum, 27 bin 500 adet önemli ameliyat yapıldı."

Erdoğan, sadece şehir hastaneleri örneğinin bile muhalefet ile AK Parti arasındaki derin vizyon ve zihniyet farkını ortaya koymada yeterli olduğunu belirterek, hizmet etmenin ve eser üretmenin önce nasip sonra gönül işi olduğunu söyledi.

"Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin"

"Onlar yalan söyler, biz yaparız." diyen Erdoğan, milletini sevmeyenin, millete meftun olmayanın hizmette gözü olmayacağını, kendi insanının derdini dert edinmeyenin de projeyle, eserle ve yatırımla işi olmadığını ifade etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'nin elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi, kendilerine emanet edilecek üç koyunu bile güdemeyecek kadar beceriksiz olmalarıdır. Sosyal Sigortalar Kurumunun hastanelerini iflas ettiren adam bu değil mi, SSK'yı batıran bu değil mi ya? Buna nasıl geleceksin de bunları teslim edeceksin? CHP, takoz siyasetinin kurumsallaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir. Milletin felaketinden medet uman, milletin acısını fırsata çevirmeye çalışan bir anlayışın ülkemize yapabileceği hiçbir katkı yoktur. Bunun için Allah milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum."

"Partimizin üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı"

Karşılarındaki bu tablonun 2023 ve 2024'e giden süreçte yüklerini daha da ağırlaştırdığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir kadro olarak, 2023 hedeflerinden başlayarak 2053 ve 2071 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Bunun için bir taraftan kendi bünyemizi kuvvetlendirirken diğer taraftan da milletimizle olan gönül bağımızı tahkim etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ana kademe, kadın ve gençlik kolları ile birlikte "Durmak yok yola devam" sözünü yineleyen Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi:

"Gönül seferberliği diye başlattığımız üye kampanyamıza olan yoğun ilgi milletimizin de bizimle aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor. Partimizin üye sayısı ne oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı? Yok, onlar nal topluyor nal. Ama bu teşkilat, Allah'ın izniyle üye kaydında rekor üstüne rekor kırıyor. Her yıl bir milyon yeni üye hedefiyle milletimizle olan gönül bağımızı sürekli daha ileri taşımayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni üye seferberliği kampanyasında Adana teşkilatının başarılarını takdirle takip ettiklerini belirterek, Adana teşkilatının son bir ayda çoğu gençlerden ve kadınlardan oluşan 17 bin yeni üyeyi partiye kazandırarak tüm Türkiye'ye örnek olduğunu aktardı.

Böylece Adana'daki toplam seçmen sayısının yüzde 25'ini üyeleri yaparak, önemli bir eşiği daha geçtiklerini vurgulayan Erdoğan, bu başarıda katkısı ve payı olan tüm yol arkadaşlarını tebrik etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden hem üye çalışmasında hem de sahadaki diğer faaliyetlerinizde vitesi biraz daha yükseltmenizi bekliyorum. Teşkilat eğitimleriyle, vatandaş ziyaretleriyle, yeni üye seferberliğiyle kapı kapı dolaşarak, partimizi sürekli aktif ve canlı tutmanız gerekiyor. Her zaman dava arkadaşlarıma hatırlatıyorum, bizim kimseyi dışlama, dışarda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Bize tevazu yakışır tevazu, gurur ve kibir asla. ve karşımda bir gurur kitlesi yok karşımda bir tevazu kitlesi var. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de millet ve memleket sevdalısı herkese yer vardır. Kalbi Türkiye için çarpan tüm vatandaşlarımıza kapımız ardında kadar açıktır, buyursunlar gelsinler."

2023'e giderken bir taraftan yeni yüzlerle kadrolarını güçlendireceklerini diğer taraftan da mevcut arkadaşlarıyla bağlarını sağlamlaştıracaklarını söyleyen Erdoğan, AK Parti'den bir üye değil, tek bir çakıl taşının dahi kopartılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilhassa bir dönem beraber çalıştığımız, davamıza hizmet etmiş, ancak teşkilattan ayağı kesilmiş arkadaşlarımıza ulaşıp, şayet varsa kırgınları gidererek, yeniden kadromuza katmanın çabası içinde olacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı, üstat Necip Fazıl'ın deyimiyle pekleşe pekleşe büyümeye devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Adana teşkilatımıza güveniyor, Adana'nın bizi mahcup etmeyeceğini çok iyi biliyorum."

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar Adana teşkilatının farklı kademelerinde görev alanlara teşekkür etti, darı bekaya irtihal eden yol ve dava arkadaşlarını rahmetle andı.

(Bitti)