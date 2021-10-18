Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi. - LUANDA
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