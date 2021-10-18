Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor' dedi. - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor" dedi. - LUANDA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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